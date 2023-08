Das Wetter in Bayern: sonnig und warm

Das Wetter in Bayern: Ungetrübter Sonnenschein bei 26 bis 29 Grad. Morgen und auch am Sonntag und Montag weiterhin freundlich, allerdings sind dann auch gewittrige Schauer möglich. In den Nächten Abkühlung auf 18 bis 14 Grad, Tageshöchsttemperaturen 24 bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2023 12:00 Uhr