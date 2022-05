Nachrichtenarchiv - 11.05.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig. Es weht ein lebhafter Wind. Höchstwerte 25 bis 30 Grad. Die Nacht trocken bei Werten um 14 Grad. Die Aussichten: Morgen zunächst sonnig, am Nachmittag und Abend einzelne Schauer und Gewitter. Am Freitag im Süden wechselhaft, im Norden freundlich. Am Samstag wieder überall sonnig und sommerlich warm. Höchstwerte 20 bis 28 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.05.2022 13:15 Uhr