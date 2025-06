Das Wetter in Bayern: sonnig und trocken, später Hitzegewitter bei maximal 35 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig und trocken. Am westlichen Alpenrand und in Schwaben sind ein paar Wolken zu sehen, später sind Hitzegewitter möglich. Höchstwerte 27 bis 35 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf 21 bis 11 Grad. Morgen weiter sommerlich warm, im Laufe des Tages können Unwetter aufziehen. Temperaturen von maximal 24 bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 16:00 Uhr