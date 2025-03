Das Wetter in Bayern: Sonnig und trocken bei 13 bis 18 Grad.

Das Wetter in Bayern: Überall sonnig bei meist wolkenlosem Himmel. Höchstwerte zwischen 13 und 18 Grad. Morgen nach Nebelauflösung verbreitet sonnig. Am Samstag erst freundlich, später im Süden etwas wolkiger. Am Sonntag zeitweise freundlich und trocken. Höchstwerte 12 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2025 06:00 Uhr