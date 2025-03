Das Wetter in Bayern: sonnig und trocken bei 12 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Den ganzen Tag über sonnig bei Höchstwerten von 12 bis 16 Grad. In der kommenden Nacht nur ganz vereinzelt neblig, sonst klar bei Temperaturen von plus 6 Grad auf den Bergen bis minus 5 Grad in den Tälern. Morgen und am Freitag unverändert. Am Samstag erst freundlich, ab dem Spätnachmittag im Süden etwas wolkiger bei maximal 14 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2025 10:00 Uhr