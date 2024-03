Das Wetter in Bayern: sonnig und teils windig, bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig und mitunter windig. Höchstwerte: 11 bis 18 Grad. Die Nacht wird meist klar. Abkühlung auf 5 bis 1 Grad. Morgen erst sonnig, am Nachmittag zunehmend bewölkt und zum Abend hin in Schwaben regnerisch. Am Montag teils sonnig, teils bewölkt mit vereinzeltem Regen. Höchstwerte morgen 12 bis 17, in den folgenden Tagen 6 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2024 15:00 Uhr