Das Wetter in Bayern: Sonnig und sehr warm

Das Wetter in Bayern: Weiterhin sonnig und warm bei 28 bis 34 Grad. Am Nachmittag einige Wolken, im Bayerischen Wald, in der Donau-Alb–Region und in Alpennähe sind ganz vereinzelte Wärmegewitter möglich. Im Süden kann es auch in der Nacht lokale Schauer und Gewitter geben. Tiefstwerte um 17 Grad. Die Aussichten: Auch morgen und am Donnerstag Sonnenschein mit vereinzelten Wärmegewittern. Ab Freitag wechselhaft. Höchstwerte 25 bis 33 Grad

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2023 12:00 Uhr