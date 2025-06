Das Wetter in Bayern: sonnig und nahezu wolkenlos bei 23 bis 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Fast überall ungetrübter Sonnenschein bei Höchstwerten zwischen 23 Grad im Fichtelgebirge und bis zu 29 Grad an Untermain und Bodensee. In der Nacht am Bodensee milde 17 Grad, im Bayerischen Wald kühle acht Grad. Morgen tagsüber unverändert sommerlich, am Samstag erreicht die Hitze ihren Höhepunkt mit ersten Gewittern am Nachmittag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2025 15:00 Uhr