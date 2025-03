Das Wetter in Bayern: sonnig und mild bei maximal 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Auch heute viel Sonne und nur lockere Wolkenfelder. Höchstwerte 15 bis 19 Grad. Kommende Nacht zunächst meist klar. Später mehr Wolken, örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 7 bis minus drei Grad. Morgen meist dicht bewölkt, im Tagesverlauf gebietsweise Regen. Am Dienstag wieder freundlicher, nur noch lokale Schauer. Am Mittwoch viele Wolken und gebietsweise Regen. Es wird kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2025 10:00 Uhr