Das Wetter in Bayern: sonnig und kalt, nächtliche Tiefstwerte bis -9 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überall sonnig bei -3 bis +2 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf -7 bis -15 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig bei 0 bis 5 Grad. Zu Wochenbeginn bewölkt, windig, regnerisch und wieder deutlich milder: die Temperaturen steigen auf 4 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2024 16:00 Uhr