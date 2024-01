Das Wetter in Bayern: Sonnig und kalt, gebietsweise trüb

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein, nur in Teilen Schwabens und Oberbayerns trüb. Dabei sehr windig. Höchstwerte minus 6 bis 0 Grad. In der Nacht sind am Bodensee ein paar Flocken möglich. Tiefstwerte um minus 8 Grad. Morgen und am Donnerstag meist sonnig. Am Freitag teils länger sonnig, teils wolkig und meist trocken. Höchstwerte minus 3 bis plus 3 Grad. In den Nächten minus 4 bis minus 12 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.01.2024 12:45 Uhr