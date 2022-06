Das Wetter in Bayern: sonnig und heiß, vereinzelt Schauer oder Gewitter

Nachrichtenarchiv - 26.06.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig, an den Alpen sowie in Unterfranken können sich einzelne Schauer oder Gewitter entwickeln. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf 26 bis 32 Grad. In den nächsten Tagen wechselhaft mit Sonne, Wolken und zum Teil heftigen Schauern und Gewittern. Tageshöchstwerte zwischen 25 und 31 Grad, In den Nächten Abkühlung auf 18 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2022 06:00 Uhr