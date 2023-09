Das Wetter in Bayern: sonnig und heiß, einzelne Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei 27 bis 32 Grad. Später in den Alpen einzelne Schauer und Gewitter. In der kommenden Nacht meist klar bei Tiefstwerten um 14 Grad. Morgen nach Frühnebel erneut sonnig, später örtlich Wärmegewitter. Am Mittwoch wechselnd bewölkt mit gewittrigen Regenfällen und deutlich kühler. Am Donnerstag noch einzelne Schauer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2023 08:00 Uhr