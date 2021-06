Nachrichtenarchiv - 20.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, im Tagesverlauf einige Quellwolken und ab dem Nachmittag auch Gewitter. Höchstwerte 28 bis 34 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen schwül und heiß mit einzelnen Schauern und Gewittern bei bis zu 33 Grad Grad. Am Dienstag und Mittwoch mehr Regen und bei 22 bis 29 Grad nicht mehr ganz so heiß.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.06.2021 06:00 Uhr