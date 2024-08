Das Wetter in Bayern: sonnig und heiß, dann teils kräftige Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag noch viel Sonne bei 26 bis 30 Grad. Später teils kräftige Schauer und Gewitter. In der Nacht anfangs weitere Gewitter. Tiefstwerte um 18 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen. Am Wochenende ein wenig freundlicher mit nur noch ganz vereinzelten Schauern oder Gewittern. Höchstwerte tagsüber 20 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2024 12:00 Uhr