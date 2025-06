Das Wetter in Bayern: Sonnig und heiß, bis 36 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig und heiß bei Höchstwerten von 29 bis 36 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 21 bis 13 Grad; gegen Morgen von Franken her erste Schauer und Gewitter. Tagsüber dann Sonne und Wolken, teils aber auch kräftige Schauer und Gewitter. Dabei drohen stellenweise Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Ab Dienstag wieder recht freundlich, dabei aber lebhafter Wind. Es bleibt sommerlich warm - am Mittwoch mit bis zu 34 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2025 10:00 Uhr