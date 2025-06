Das Wetter in Bayern: sonnig und heiß bei 27 bis 33 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig, von Baden-Württemberg her zeitweise dünne Schleierwolken. Höchstwerte zwischen 27 und 33 Grad. In der Nacht überwiegend klar und Abkühlung auf 19 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen wieder viel Sonnenschein, aber im Süden etwas diesig wegen Saharastaub. Am Nachmittag erste Hitzegewitter, Höchstwerte bis 35 Grad. Am Sonntag von Westen her kräftige Schauer und Gewitter. Am Montag mit bis zu 26 Grad kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2025 06:00 Uhr