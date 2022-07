Nachrichtenarchiv - 22.07.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: sonnig und heiß bei 29 bis 33 Grad. Am Abend einzelne Gewitter an den Alpen. In der Nacht zunehmend bewölkt und regnerisch. Es kühlt ab auf 19 bis 14 Grad. Morgen wechselhaft und mit 24 bis 28 Grad nicht mehr so warm. Ab Sonntag dann wieder viel Sonne und stellenweise Temperaturen deutlich über 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2022 16:00 Uhr