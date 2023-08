Das Wetter in Bayern: sonnig und heiß

Das Wetter in Bayern: Am Morgen teils noch Nebel, später sonnig und nur geringe Gewitterneigung. Höchstwerte 29 bis 34 Grad. In der Nacht sinken die Werte auf 18 Grad. Bis Dienstag bleibt es sommerlich heiß.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.08.2023 01:00 Uhr