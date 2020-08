Das Wetter in Bayern: sonnig und heiß

Corona-Teststationen an Autobahnen ziehen erste Bilanz

Passau: Die Corona-Teststationen an den bayerischen Autobahnen ziehen eine erste Bilanz. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mitteilt, wurden an der Teststation an der A3 bei Passau bisher mehr als 400 Corona-Fälle entdeckt. Insgesamt habe man rund 17.000 Tests ausgewertet. Mit einem Anteil von 2,4 Prozent positiver Befunde ist die Rate deutlich höher als an den bayerischen Flughäfen. Dort zeigten nur knapp ein Prozent aller ausgewerteten Tests eine Infektion mit dem Coronavirus an. Auch die Helfer der Corona-Teststation an der A93 in Kiefersfelden hatten in den vergangenen Tagen mit einem großen Andrang zu kämpfen. Laut der Ambulanz Rosenheim habe man zuletzt parallel an drei Spuren getestet, um die Wartezeit zu verkürzen. Mit Hilfe von privaten Dienstleistern soll an beiden Stationen die Auswertung der Tests in Zukunft beschleunigt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.08.2020 10:45 Uhr