Das Wetter in Bayern: Sonnig und heiß bei Höchstwerten um 30 Grad in Alpentälern und bis zu 36 Grad am Untermain. Am Nachmittag und Abend im Westen und Süden Gewitter. Auch in der Nacht einzelne Gewitter bei 18 Grad. Morgen wechselhaft mit Regen bei 20 bis 27 Grad. Am Montag und Dienstag deutlich kühler.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.08.2020 06:15 Uhr