01.08.2020 06:00 Uhr

Das Wetter in Bayern: Sonnig und heiß bei 30 bis 36 Grad, am Nachmittag und Abend im Westen und Süden Gewitter. Morgen teils unwetterartige Schauer und Gewitter bei 21 bis 26 Grad. Am Montag weiterhin unbeständig, am Dienstag von Westen her allmählich freundlicher bei 17 bis 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2020 06:00 Uhr