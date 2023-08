Das Wetter in Bayern: Sonnig und Erwärmung auf 25 bis 29 Grad.

Das Wetter in Bayern: Verbreitet Sonnenschein bei 25 bis 29 Grad. In der Nacht höchstens leicht bewölkt, zum Morgen hin in Richtung Untermain-Region Gewitterneigung. Tiefstwerte um 14 Grad. Bis Montag bleibt es meist freundlich, örtlich gibt es Gewitter bei 25 bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2023 08:00 Uhr