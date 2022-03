Das Wetter in Bayern : Sonnig und bis zu 19 Grad

Frankreich, Griechenland und die Türkei planen Mission zur Evakuierung von Mariupol

Paris: Angesichts der verheerenden Lage in der zerbombten ukrainischen Stadt Mariupol hat Frankreich eine Evakuierungsmission angekündigt. Präsident Macron gab am Abend eine gemeinsame Initiative mit der Türkei und Griechenland bekannt. Man wolle all jene in Sicherheit bringen, die Mariupol verlassen wollen. Einzelheiten will Macron noch mit Kremlchef Putin klären. Nach Angaben der örtlichen Behörden sind in Mariupol durch russisches Bombardement bisher mehr als 2.000 Zivilisten getötet worden.

