Das Wetter in Bayern: Sonnig und bis 34 Grad heiß

EU kündigt weitere 500 Millionen Euro für Waffen und Ausrüstung an Ukraine an

Brüssel: Die EU will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das kündigte EU-Ratspräsident Michel am Rande von Beratungen der EU-Außenminister an. Mit der neuen Unterstützung erhöhen sich die für die Ukraine zur Verfügung gestellten Militärhilfen auf 2,5 Milliarden Euro. In Brüssel wird zudem über einen Einfuhrstopp für russisches Gold und weitere verschärfte Sanktionen gegen Moskau beraten. Der EU-Außenbeauftragte Borell sagte, es gehe darum, Schlupflöcher in den bisherigen sechs Sanktionspaketen zu schließen. Der formelle Sanktionsbeschluss wird im Laufe dieser Woche erwartet und erfordert Einstimmigkeit. Zuletzt hatte Ungarn im Juni ein Ölembargo gegen Russland verschleppt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.07.2022 12:45 Uhr