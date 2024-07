Das Wetter in Bayern: sonnig, später Gewitter, 26 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, ab dem späten Nachmittag kann es im Süden Gewitter geben. Höchstwerte 26 bis 31 Grad. In der Nacht im Süden örtlich gewittriger Regen bei Werten um 17 Grad. Am Wochenende wenig Änderung. Am Montag mehr Wolken und Schauer. Höchstwerte morgen 26 bis 33 Grad, ab Sonntag 20 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2024 06:00 Uhr