Das Wetter in Bayern: Sonnig, später Gewitter

Das Wetter in Bayern: Heute überwiegend sonnig, Höchstwerte 28 bis 32 Grad. Ab dem Nachmittag örtlich Gewitter. In der Nacht meist klar oder locker bewölkt. Tiefstwerte um 17 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Freitag wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten bei maximal 31 Grad, vereinzelt Schauer oder Gewitter. Am Samstag meist bewölkt mit zum Teil gewittrigen Regenfällen bei maximal 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2024 06:00 Uhr