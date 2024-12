Das Wetter in Bayern: Sonnig oder trüb, minus 2 bis plus 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Alpenraum und in den Bergen sehr sonnig, ansonsten zäher Nebel und Hochnebel. Höchstwerte minus 2 bis plus 9 Grad. In der Nacht teils klar, teils neblig bei um die minus 5 Grad. Die Aussichten bis Silvester: Wenig Änderung bei Höchstwerten von minus 2 bis plus 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2024 12:00 Uhr