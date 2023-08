Das Wetter in Bayern: Sonnig oder nur leicht bewölkt

Das Wetter in Bayern: Es bleibt sonnig mit höchstens einigen wenigen Wolken, ganz vereinzelt sind leichte Gewitter möglich. Höchstwerte 29 bis 34 Grad. In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten um 18 Grad. In den nächsten Tagen wenig Änderung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2023 15:00 Uhr