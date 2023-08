Das Wetter in Bayern: Sonnig oder nur leicht bewölkt

Das Wetter in Bayern: Es bleibt sonnig mit höchstens einigen wenigen Wolken. Im Bayerischen Wald sowie im Bereich der schwäbisch-fränkischen Alb leichte Gewitter möglich. Temperaturen zwischen 28 und 34 Grad. In der Nacht meist klar, Abkühlung auf Tiefstwerte um 18 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es ähnlich, vereinzelt sind Wärmegewitter möglich. Tageshöchstwerte zwischen 27 und 34 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.08.2023 11:45 Uhr