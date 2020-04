Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnig oder locker bewölkt bei maximal 17 bis 24 Grad. In der Nacht sternenklar, Tiefstwerte um 5 Grad. Morgen und Ostersonntag wieder viel Sonnenschein bei bis zu 24 Grad. Am Ostermontag dann Sonne, Wolken und einzelne Schauer bei Werten zwischen 9 und 18 Grad.

