Das Wetter in Bayern: Sonnig oder leicht bewölkt und trocken, bis 23 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag und Abend freundlich, an den Alpen und im Osten ein paar Quellwolken. Höchstwerte 16 bis 23 Grad. In der Nacht sternenklar oder Wolkenfelder. Tiefstwerte um 3 Grad. Morgen teils sonnig, teils Wolken, meist trocken, 11 bis 20 Grad. Am Sonntag verbreitet sonnig, aber nur noch 4 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2025 16:00 Uhr