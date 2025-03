Das Wetter in Bayern: Sonnig oder leicht bewölkt und trocken

Das Wetter in Bayern: Oft sonnig, nur im Westen und Norden ziehen Wolken vorbei. Höchstwerte zwischen 13 und 19 Grad. In der Nacht Tiefstwerte von plus 5 bis minus 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen weiter sonnig, allerdings mitunter getrübt durch Saharastaub bei Höchstwerten von 12 bis 22 Grad. Am Samstag teils sonnig, teils Wolkenfelder, am Sonntag dann zeitweise Regen; vereinzelt Gewitter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2025 11:00 Uhr