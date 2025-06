Das Wetter in Bayern: Sonnig oder leicht bewölkt, Höchstwerte 25 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Es ist meist sonnig, wenn überhaupt sind nur lockere Wolkenfelder unterwegs. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 Grad im Allgäu und 31 Grad in Unterfranken. Teilweise weht ein lebhafter Wind. In den nächsten Tagen geht es mit dem sonnigen Hochdruckwetter weiter - bei Temperaturen von 22 bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2025 15:00 Uhr