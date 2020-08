Nachrichtenarchiv - 01.08.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnig oder leicht bewölkt bei 30 bis 36 Grad. Später im Westen und in Alpennähe Gewitter möglich. In der Nacht meist trocken und klar bei Tiefstwerten um 18 Grad. Morgen wechselhaft mit schauerartigen Regenfällen. 21 bis 27 Grad. Am Montag ähnlich, aber nur noch maximal 23 Grad. Am Dienstag etwas freundlicher.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.08.2020 11:45 Uhr