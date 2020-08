Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig, im Süden wenig Wolken und im Berchtesgadener Land leichte Schauer. Höchstwerte 24 bis 30 Grad. In der Nacht sternenklar, Tiefstwerte um 14 Grad. Bis Sonntag weiter viel Sonne. Höchstwerte 27 bis 35 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 12:00 Uhr