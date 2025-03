Das Wetter in Bayern: sonnig oder leicht bewölkt, bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig oder leicht bewölkt und trocken. Höchstwerte 13 bis 19 Grad. In der Nacht Tiefstwerte von Plus 5 bis minus 3 Grad. Morgen weiter freundlich und an den Alpen Föhn, durch Saharastaub mitunter aber auch getrübter Sonnenschein, bis 22 Grad. Am Samstag teils sonnig, teils bewölkt, am Sonntag zeitweise Schauer oder Gewitter. Weiterhin mild.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2025 17:00 Uhr