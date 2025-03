Das Wetter in Bayern: Sonnig oder leicht bewölkt, bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag verbreitet Sonnenschein - nur ein paar Schleierwolken und meist trocken. Höchstwerte: 9 bis 14 Grad. In der Nacht überwiegend klar, später vereinzelt Nebel. Tiefstwerte plus 3 bis minus 7 Grad. Die Aussichten: Bis zum Freitag sonniges Frühlingswetter, die Frühnebelfelder lösen sich rasch auf und es wird stellenweise noch wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2025 15:00 Uhr