Das Wetter in Bayern: Sonnig oder leicht bewölkt bei 15 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: sonnig oder locker bewölkt. Im östlichen Mittelgebirgsraum dichtere Wolken, aber meist trocken. Höchstwerte 15 bis 24 Grad. In der Nacht erst klar, später im Südwestern Wolken bei Tiefstwerten bis 2 Grad. Die weiteren Aussichen: am Dienstag meist freundlich, am Mittwoch zunehmendes Schauer- und Gewitterrisiko. Am Donnerstag meist bewölkt mit Schauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2025 12:00 Uhr