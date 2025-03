Das Wetter in Bayern: sonnig oder leicht bewölkt bei 12 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: viel Sonne bei Höchstwerten von 12 bis 19 Grad. In der Nacht Tiefstwerte von +5 bis -3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen sonnig, mitunter allerdings getrübt durch Saharastaub bei Höchstwerten von 12 bis 22 Grad. Am Samstag teils sonnig, teils wolkig und meist trocken und wieder unter 20 Grad. Am Sonntag zeitweise Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2025 06:00 Uhr