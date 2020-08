Das Wetter in Bayern: Sonnig oder leicht bewölkt, 30 bis 36 Grad

Nachrichtenarchiv - 01.08.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnig oder leicht bewölkt bei 30 bis 36 Grad. Im Westen und in Alpennähe ganz vereinzelt kräftige Gewitter. In der Nacht teils klar, teils wolkig mit einzelnen Gewittern, 20 bis 15 Grad. Die Aussichten: Morgen und am Montag wechselhaft mit schauerartigen, teils gewittrigen Regenfällen. Am Dienstag teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern. Morgen 21 bis 27 Grad, danach kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2020 15:00 Uhr