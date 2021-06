Das Wetter in Bayern: Sonnig oder leicht bewölkt, 26 bis 30 Grad

Nachrichtenarchiv - 15.06.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig mit einigen wenigen Wolkenfeldern. Höchstwerte 26 bis 30 Grad. In der Nacht ist es klar oder leicht bewölkt bei Tiefstwerten um 14 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es sonnig, bei Höchstwerten zwischen 27 und 35 Grad. Am Freitagnachmittag sind ganz im Westen Wärmegewitter möglich. Tiefstwerte in den Nächten 19 bis 11 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2021 12:00 Uhr