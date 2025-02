Das Wetter in Bayern: Sonnig oder leicht bewökt bei bis zu 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist sonnig, nördlich des Mains lösen sich dichtere Wolken auf. Höchstwerte 7 bis 17 Grad. In der Nach meist klar, vor allem in Schwaben und Oberbayern Nebel oder Hochnebel möglich. Tiefstwerte +3 bis -4 Grad. Morgen gebietsweise auch länger trüb und bewölkt, vor allem in Südosten sonnig, bei 6 bis 14 Grad. Am Sonntag viele Wolken und hin und wieder etwas Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2025 15:00 Uhr