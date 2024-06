Das Wetter in Bayern: Sonnig oder bewölkt, später örtlich Gewitter, 23 bis 30 Grad.

Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils wolkig, am Nachmittag und Abend vor allem im westlichen Bayern und in Alpennähe Schauer oder kräftige Gewitter. Höchstwerte 23 bis 30 Grad. In der Nacht abklingende Gewitter bei Tiefstwerten um 17 Grad. Morgen erst sonnig, später wieder gewittrige Regenfälle oder heftige Gewitter bei 21 bis 29 Grad. Am Wochenende wenig Änderung, aber kühler bei 17 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2024 10:00 Uhr