Das Wetter in Bayern: Sonnig mit lockeren Wolkenfeldern

Nachrichtenarchiv - 13.07.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonne und lockere Wolkenfeldern, im Norden vereinzelt Schauer. Höchstwerte zwischen 26 Grad und 32 Grad. In der Nacht teils klar, teils wolkig, in Alpennähe vereinzelt Regen. Tiefstwerte zwischen 11 und 19 Grad. Morgen zunächst freundlich, später im nördlichen Franken einzelne Schauer oder Gewitter. Am Freitag an den oberbayerischen Alpen Schauer oder Gewitter. Höchstwerte morgen bis 32 Grad, ab Freitag etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2022 16:00 Uhr