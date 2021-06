Das Wetter in Bayern: Sonnig mit Höchstwerten um 25 bis 29 Grad

Nachrichtenarchiv - 15.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnig, am Nachmittag Schleierwolken. Die Temperaturen erreichen 20 bis 23 im Bergland, sonst verbreitet 28 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen ebenfalls heiter und trocken. Höchstwerte zwischen 28 und 32 Grad. Am Donnerstag zwischen 31 und 35 Grad. Am Freitag unverändert sonnig, am Abend von Westen her Gewitter. Maximal 33 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2021 06:00 Uhr