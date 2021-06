Nachrichtenarchiv - 27.06.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig, nur wenige Wolken. Am Nachmittag kann es in den Alpen vereinzelt zu Gewittern kommen. Höchstwerte zwischen 24 und 29 Grad. In Nacht Tiefstwerte um 15 Grad. Die Aussichten: Auch morgen sonnig, bei 27 bis 32 Grad. Am Dienstag und Mittwoch wechselhafter bei 20 bis 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2021 12:00 Uhr