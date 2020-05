Das Wetter in Bayern: sonnig, in den Alpen auch Regen, 16 bis 19 Grad

In Deutschland gibt es viele Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen

München: Auch heute wollen wieder tausende Menschen gegen die Beschränkungen in der Corona-Pandemie demonstrieren. In mehreren Städten sind Proteste angekündigt, darunter München, Berlin, Stuttgart, Leipzig und Bremen. Am vergangenen Wochenende wurden bei ähnlichen Demonstrationen vielfach die Abstandsregeln missachtet und keine Schutzmasken getragen. Die Polizei hat deshalb für heute die Teilnehmerzahlen auf unterschiedlichem Niveau begrenzt, so sind in Stuttgart 5000 Teilnehmer erlaubt, auf der Münchner Theresienwiese 1000. Bayerns Ministerpräsident Söder nannte es im ARD-Interview bedenklich, in dieser Zeit auf Virologen und Mediziner zu schimpfen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet zeigte im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung grundsätzlich Verständnis für die Demonstrationen, warnte aber auch vor Menschenfängern der linken und rechten Extremen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.05.2020 11:45 Uhr