Das Wetter in Bayern: Sonnig, im Nordosten bewölkter

Das Wetter in Bayern: Es geht überwiegend sonnig in den Abend, von Oberfranken über die Oberpfalz bis Niederbayern nimmt die Bewölkung zu - aber es bleibt trocken. Tiefstwerte der Nacht +3 bis -4 Grad. Morgen und in den Tagen danach bleibt es freundlich bei 9 bis höchstens 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2025 17:00 Uhr