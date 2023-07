Meldungsarchiv - 23.07.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Zunächst scheint meistens die Sonne. Im Laufe des Tages kommen zum Teil dichte Wolken und im im nördlichen Franken etwas Regen. Vielerorts windig mit starken Böen. Höchstwerte 23 bis 30 Grad. In der kommenden Nacht örtlich Schauer, einzelne Gewitter. Tiefstwerte um 15 Grad. Morgen und auch am Dienstag und Mittwoch wechselhaft. Es wird etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2023 06:00 Uhr